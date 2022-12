Désirée Nick zeigt sich total verändert und ist kaum zu erkennen

Normalerweise posiert sie für ihre Fans an den Festtagen so unter dem Christbaum.

Désirée Nick ist deutsches Kulturgut und eckt gerne mal mit ihren stichelnden Sprüchen an . Wer sie kennt, weiss: Diese Frau nimmt kein Blatt vor den Mund. Ebenso kennt man Grande Dame als stets glamourös gekleidet und bis ins letzte Detail zurechtgemacht. Umso überraschender ist ein aktueller Instagram-Post. Auf dem Bild zeigt sich die 66-Jährige mit zerzausten Haaren, dabei fallen ihr fettige Strähnen ins Gesicht und dunkle Augenringe stechen hervor. Statt Designerklamotten trägt sie eine einfache Strickweste und hält eine Zigarette in der Hand – die Entertainerin ist kaum wiederzuerkennen .

Mit einem mitgenommenen Blick und den Worten «Der Tag nach dem Aufräumen» zum Hashtag «Weihnachten» deutet Nick an, dass es an den Feiertagen wohl ganz schön wild zu- und herging. Doch Grund zur Sorge gibt es für Nicks Fans nicht – im Gegenteil. Mit den anderen Beschreibungen wird rasch deutlich, was es mit dem Schnappschuss wirklich auf sich hat: «Schauspielleben» und «Schauspielerin» lassen darauf schliessen, dass sich die Dschungelkönigin aus dem Jahr 2004 für eine Filmrolle so verwandelt hat.

«Applaus für den Mut zur Hässlichkeit»

Wie ein User in den Kommentaren erklärt, stammt die Aufnahme aus dem Projekt «Ostravaganza». In der Mockumentary geht es um Künstlerinnen und Künstler, die in der DDR als besonders avantgardistisch galten. Doch heute treten sie nur noch in Nostalgieshows und bei Tanztees auf, weshalb niemand weiss, wer sie wirklich sind. «Ok, ich muss den Film sehen», schreibt etwa eine Followerin und fügt hinzu: «Und das Make-up hat bestimmt Stunden gedauert.» Das bestätigt Désirée Nick kurz darauf selbst. In einer Antwort auf den Kommentar schreibt sie: «Stimmt!»