«Ich dachte zuerst, es wäre eine normale Grippe, da ich keine deutlichen Corona-Symptome hatte », sagt Tina I.* «Die Krankheit hat mein Leben so verändert, dass ich anders esse und neues Essen zuerst probieren muss, ob es 'normal schmeckt' oder diesen komischen Geruch hat», sagt die 22-Jährige. «M an wird nachdenklicher, weil man am eigenen Leib erlebt hat, wie schnell man sich solch einen Virus einfangen kann und er einen dann zu Boden schlägt », sagt Manuel T.* (37) .

Es zeigt sich: Wer von Covid-19 genesen ist, ist noch lange nicht geheilt.

Tina I.* (22): «Ich esse fast nur noch Gerichte aus dem Backofen»

«Ich bin im März 2020 an Covid erkrankt. Drei Tage nach einem Barcelona-Trip . Ich dachte zuerst, es wäre eine normale Grippe, da ich keine deutlichen Corona-Symptome hatte. Auch die Ärztin sagt e , e s s eie n n icht die typischen Symptome. Als ich nach dem Test nach Hause kam, be merkte ich, dass ich nichts mehr riechen oder schmecken konnte. Dies hielt noch drei Wochen so an, bis ich nach und nach den Geruchs- und Geschmackssinn zurückbekam. Nach circa zwei Monaten bemerkte ich, dass Knoblauch, Zwiebeln und fettige oder in Öl angebratene Speisen anders schmeckte n . Es roch nach Füssen. Das hat sich auch bis heute hingezogen : I ch esse fast nur noch Gerichte aus dem Backofen oder etwas ohne Öl. Beschwerden habe ich sonst keine. Die Krankheit hat mein Leben so verändert , das s ich anders esse und neues Essen zuerst probieren muss , ob es ‘ normal schmeckt ’ oder diesen komischen Geruch hat .»

Chantal Britt (52), Kommunikationsfachfrau aus Bern: «Ich habe meine Ernährung komplett umgestellt»

«Kurz vor dem Lockdown im März wurde ich nach einem Konzertbesuch krank. Zunächst hatte ich nur milde Symptome, erkrankte dann aber akut. Trotzdem bin ich zunächst nicht zum Arzt gegangen und wurde auch nie getestet. Heute bin ich mir aber zu 100 Prozent sicher, dass ich Covid hatte, da ich viele Symptome von Long Covid habe. Nach wenigen Wochen bemerkte ich Beschwerden , wie Herzrasen und erhöhte r Puls, was mir Angst gemacht hat. Als ich fürs Homeoffice meine Sachen aus dem Büro holen wollte, hatte ich Atemnot und kam den Berg fast nicht rauf. Auch heute werde ich bei der kleinsten Anstrengung oder Stress schnell müde. Meine Leistung ist nicht mehr dieselbe wie vorher. Darüber hinaus vermuten die Ärzte bei mir eine Entzündung des Herzmuskels und des Herzbeutels. Um die Beschwerden im Griff zu haben, verzichte ich momentan auf Alkohol und habe meine Ernährung komplett umgestellt – i ch möchte jede Entzündung vorbeugen. Darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust mehr. Ich würde gerne wieder einmal ein Glas Wein geniessen können. Mittlerweile habe ich mich aber an die Situation gewöhnt und mache mir auch keine Sorgen mehr, wenn der Puls steigt. Ich versuche , positiv zu bleiben und habe das Gefühl, dass es bald wieder besser geht. Ich rate allen Menschen, die an Long Covid leiden, dass sie sich auf die Situation einstellen und nicht zu viel von ihrem Körper verlangen. Wir müssen gut mit unseren Reserven haushalten.»

Manuel T.* (37), Projektleiter Marketing-Kommunikation: «Man wird nachdenklicher, weil man es am eigenen Leib erlebt hat»

«Ich wurde Anfang März nach einer Familienfeier krank. Damals wurde noch nicht davor gewarnt, Feste zu feiern – es wurde nur darauf hingewiesen Abstand zu halten und sich nicht die Hände zu geben zur Begrüssung. Im Nachhinein waren alle schlauer. Wenn man sich den ganzen Tag für eine Feier im gleichen Raum aufhält, dann ist die Gefahr sehr gross, sich anzustecken. Ich hatte einen recht schweren Verlauf, bei dem ich mich von Anfang an sehr schlapp fühlte, nur noch müde war und keinen Hunger hatte. Das Fieber hielt sich weitestgehend in Grenzen, aber die Abgeschlagenheit war schlimm. Nach einigen Tagen kam dann der schwere Husten dazu, der weitere Kraft gekostet hat. Während der Erkrankung machte Essen und Trinken auch keinen Spass, denn der Geruchs- und Geschmackssinn war komplett weg. Ich hatte noch lange Zeit Probleme damit, gewisse Dinge korrekt zu riechen. Zwiebeln, Knoblauch, Schnittlauch: Das war alles unerträglich eklig in der Nase, geschmeckt hat es dagegen normal. Mittlerweile ist alles wieder okay und ich hoffe, es bleibt auch so. Heute habe ich kaum noch Beschwerden. Ich habe das Gefühl, meine Ausdauer ist weg, aber das kann auch daran liegen, dass man in den letzten Monaten generell weniger Sport gemacht hat und weniger unternommen hat. Da wir Todesfälle in der Familie hatten, ärgere ich mich über Leute, die nicht an Corona glauben oder sich pauschal über die Schutzmassnahmen ärgern. Wer geliebte Menschen verliert, denkt sicherlich anders und findet nicht generell alle Vorkehrungen sinnlos. Zudem wird man nachdenklicher, weil man am eigenen Leib erlebt hat, wie schnell man sich solch einen Virus einfangen kann und er einen dann zu Boden schlägt.»

Monika B.* (55), Hausfrau und Sekretärin aus dem Sarganserland: «Joghurt riecht nach faulen Eiern»

«Ich wurde Ende März positiv auf Covid getestet. Vermutlich hat sich mein Sohn in der Berufsschule angesteckt und die Krankheit nachhause geschleppt. Es tat ihm alles w eh und er lag lange nur im Bett. Auch mein Mann wurde dann krank, aber beide wurden wegen mangelnder Kapazität nie getestet. Ich merkte dann plötzlich, wie ich von der einen Stunde auf die andere meinen Geruchssinn komplett verloren habe und drängte auf einen Test. Am ersten April bekam ich das positive Testresultat und hatte dann zum Glück einen milden Verlauf. Mein Geruchssinn kehrte nach ein paar Wochen langsam wieder zurück und ich konnte die Blumen riechen. Manchmal hatte ich aber den ganzen Tag den Geruch von Erbrochene m in der Nase . Das Gute war, dass ich liebliche Gerüche wie Blumen früher wieder riechen konnte als zum Beispiel de n Kot meines Hundes. Aber auch heute schmecken die Lebensmittel nicht mehr wie früher. Früchte wie Äpfel, Bananen und Birnen empfinde ich seither anders. Auch Joghurt kann ich nicht mehr geniessen und es riecht nach faulen Eiern. Zudem merke ich, dass mir schneller als früher die Luft ausgeht. Die Beschwerden klingen aber langsam ab. Ich glaube nicht, dass ich Long Covid habe.»