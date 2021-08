«Ruhe in Frieden» - Fetty Waps vierjährige Tochter ist gestorben

«Ruhe in Frieden» :

1 / 6 Der US-Rapper Fetty Wap hat seine erst vier Jahre alte Tochter Lauren verloren, wie dessen Mutter Turquoise Miami am Samstag auf Instagram mitteilte. Instagram/fettywap1738 Wann genau und an was sie starb, ist bisher noch nicht bekannt. Dimitrios Kambouris/Getty Images via AFP Lauren war seine zweitjüngste Tochter. Neben ihr hat Fetty noch die Kinder Aydin (10), Zaviera (6), Khari (5), Amani (5) und Zy (3). Die fünf stammen von vier verschiedenen Frauen. Instagram/fettywap1738

Darum gehts Der US-Rapper Fetty Wap muss zum zweiten Mal in nur einem Jahr einen schweren Todesfall verkraften.

Seine erst vierjährige Tochter Lauren ist gestorben.

Die genauen Umstände sind noch nicht bekannt.

Die vierjährige Tochter des US-Rappers Fetty Wap (30) ist gestorben. Dies machte ihre Mutter Turquoise Miami am Wochenende auf Instagram öffentlich. Zu einem kurzen Videoclip der kleinen Lauren Maxwell schreibt sie: «Das ist meine grossartige, wunderschöne, lustige, lebendige, liebevolle, talentierte, kluge und dickköpfige Prinzessin.»

Ausserdem ruft die Tänzerin ihre 275’000 Followerinnen und Follower dazu auf, den Beitrag zu kommentieren oder einfach zu sich selbst zu sagen: «Ich liebe dich, Lauren.» Sie führt aus: «Denn sie sagen, dass Seelen deine Liebe spüren können.» Abschliessend schreibt die Mutter neben einem gebrochenen Herz-Emoji: «Ruhe in Frieden.» In ihrer Instagram-Bio steht zudem: «Sorry, ich antworte in dieser Zeit nicht auf Privatnachrichten.»

Obwohl die traurige Botschaft erst jetzt offiziell verkündet wurde, soll die Kleine bereits Ende Juni gestorben sein, wie das US-Magazin «People» schreibt. Woran sie gestorben ist, wurde bisher nicht kommuniziert. Laut dem Hiphop-Portal hot97.com soll Lauren jedoch einen Monat lang krank gewesen und schliesslich im Schlaf gestorben sein.

Er widmete Auftritt seiner Tochter

Fetty Wap, der neben Lauren noch fünf weitere Kinder von vier Frauen hat, hat sich bisher noch nicht öffentlich zum Todesfall geäussert. Vorletztes Wochenende widmete er jedoch seinen Auftritt am Rolling Loud Festival in Miami seiner Tochter. In seiner Insta-Story schrieb er danach: «Lolo, Papa hat das letzte Nacht nur für dich gemacht, Baby Girl.»

Der Musiker musste bereits vergangenen Oktober einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Sein jüngerer Bruder Twyshon Depew starb im Alter von nur 26 Jahren an einer Schusswunde. Auf Instagram gab Fetty Wap danach zu: «Hört auf mich zu fragen, ob es mir gut geht... Nein, zur Hölle, mir geht es nicht gut.» Weiter schrieb er: «Ich liebe dich, kleiner Bruder, mein Zwilling, ruhe in Frieden. Ich habe dich im Stich gelassen, es tut mir leid... ich rufe dich immer wieder an und du nimmst nicht ab.»