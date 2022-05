WM-Spiel musste verschoben werden : Feuer-Alarm in der Eishalle von Helsinki – Spieler mussten vor Arena ausharren

An der Hockey-WM kam es in Helsinki zu einem Vorfall vor dem Spiel Deutschland gegen Dänemark. Die Partie musste verschoben werden.

In der Jäähalli war ein Feuer ausgebrochen, alle Anwesenden wurden evakuiert.

Die Spieler der deutschen Nationalmannschaft sassen vor der Eishalle in Helsinki fest.

Das, weil in der Eishalle von Helsinki ein Feuer ausgebrochen war.

Kurz vor dem WM-Vorrundenspiel Deutschland gegen Dänemark hat es am Donnerstag in der Halle in Helsinki ein Feuer gegeben. Nach knapp einer Stunde war dieses gelöscht, Verletzte gab es keine. Das teilte der Weltverband IIHF nach einer kurzfristigen Evakuierung der Halle mit.