Spitalzentrum Biel : Feuer auf Notfallstation ausgebrochen – war es Brandstiftung?

Im Spitalzentrum Biel hat es am Donnerstagabend gebrannt. Eine Person wurde leicht verletzt.

Die Feuerwehr musste am Donnerstagabend ins Spitalzentrum Biel ausrücken.

In der Notaufnahme des Bieler Spitalzentrums ist am Donnerstagabend, kurz nach 20 Uhr, ein Feuer ausgebrochen. Laut Informationen von Ajour.ch handelt es sich um Brandstiftung, was polizeilich bislang nicht bestätigt wurde. Wie die Berner Kantonspolizei gegenüber dem Online-Portal sagte, gelang es dem Spitalpersonal, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Beim Eintreffen der Feuerwehr sei der Brand bereits gelöscht gewesen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde eine Person leicht verletzt. Die Kantonspolizei hat für Freitagvormittag weitere Informationen angekündigt.