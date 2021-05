Brand - Feuer in bekannter «Geister-Raststätte» am Walensee ausgebrochen

Eine Leserin von 20 Minuten entdeckte ein Feuer in der alten Raststätte am Walensee.

In der alten Raststätte am Walensee ist ein Feuer ausgebrochen.

Eine News-Scoutin hat der Redaktion Fotos vom Walensee geschickt. Sie zeigen, dass die alte Raststätte am See in Flammen aufgegangen ist. Die Leserin spazierte an der Raststätte vorbei, sah das Feuer und informierte die Feuerwehr. Diese rückte sofort aus und konnte den Brand unter Kontrolle bringen.