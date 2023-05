Feuer bricht in Hostel in Wellington aus

Im Loafers Lodge Hostel in Wellington sind in der Nacht auf den 16. Mai 2023 mehrere Menschen ums Leben gekommen.

In Wellington brannte in der Nacht auf Dienstag ein Hostel.

Bei einem Brand in einem Hostel in Neuseelands Hauptstadt Wellington sind Medienberichten zufolge bis zu zehn Menschen ums Leben gekommen. Bis zu 30 weitere würden noch vermisst, meldet die Zeitung «The New Zealand Herald» in der Nacht zum Dienstag.