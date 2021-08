Polizeimeldungen Mittelland : Feuer bricht in Villa aus – drei Personen im Spital

Polizei, Feuerwehr und Ambulanz mussten aufgeboten werden, nachdem ein Haus in La Corbaz FR Feuer fing.

Worb, 24. August: Ein Mann überfiel am Dienstagabend einen Tankstellenshop in Worb.

La Corbaz, 26. August: In einer Villa im Kanton Freiburg brach am Donnerstag ein Feuer aus. Drei Personen wurden aufgrund einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt.

Eine Villa in La Corbaz im Kanton Freiburg fing am Donnerstag Feuer. Wie die Kapo Freiburg mitteilt, brach das Feuer gegen 14.30 Uhr aus. Die Stützpunktfeuerwehr Freiburg, die Feuerwehr Sarine-Nord, drei Polizeipatrouillen und eine Ambulanz standen vor Ort im Einsatz. Das Feuer sei rasch unter Kontrolle gewesen, sagt Bernard Horner, von der Kapo Freiburg: «Die beiden Eigentümer sowie ein Nachbar, die versuchten, das Feuer zu löschen, erlitten eine Rauchvergiftung.» Sie wurden zur Beobachtung in ein Spital gebracht.