Brandenburg nahe Berlin : Feuer durch Wind ausser Kontrolle – Menschen müssen Häuser verlassen

Ein Waldbrand in der Nähe des brandenburgischen Treuenbrietzen war am Sonntagabend ausser Kontrolle. Rund 600 Bewohnerinnen und Bewohner wurden aufgefordert, ihre Wohnhäuser «geordnet», allerdings «umgehend» zu verlassen.

Das Feuer in der waldreichen und ländlichen Region war am Freitag ausgebrochen und hält die Einsatzkräfte seither in Atem.

Wegen eines Waldbrands nahe der Kleinstadt Treuenbrietzen in Brandenburg haben die Behörden am 19. Juni die Evakuierung des Ortsteils angeordnet.

Zwei sich schnell ausbreitende Waldbrände haben in Brandenburg am Sonntag mehrere hundert Menschen aus ihren Häusern vertrieben. In Treuenbrietzen südwestlich von Berlin mussten rund 600 Bewohnerinnen und Bewohner die drei Ortsteile Tiefenbrunnen, Frohnsdorf und Klausdorf verlassen. Zuvor hatten sich die Flammen in dem waldreichen Gebiet südlich von Berlin trotz andauernder Löscheinsätze auf etwa 200 Hektar ausgedehnt. Wegen eines weiteren Waldbrands wurden im nahgelegenen Beelitz drei Strassen evakuiert.