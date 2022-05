Zürich-Oerlikon: Feuer entfacht und Retterin verletzt – das droht dem Baukran-Kletterer rechtlich

Hier bringen Einsatzkräfte den Kran-Kletterer in Sicherheit.

Er entfachte dort ein Feuer und warf ein Werkzeug in Richtung der Höhenretter.

In Zürich-Oerlikon ist am Montagabend ein Mann auf einen Baukran gestiegen.

In Zürich-Oerlikon befand sich ein Mann stundenlang auf einem Baukran . Dabei entfachte er auch ein Feuer. Zudem warf er ein Werkzeug in Richtung der Höhenretter und verletzte eine Angehörige der Berufsfeuerwehr. Der Baustellenbetrieb wurde durch den Vorfall stark beeinträchtigt. Auch Bahnhof Oerlikon musste teilgesperrt werden. Erst nach über zwölf Stunden konnte der 34-jährige im Kanton Zürich wohnhafte Portugiese überzeugt werden, sein Unterfangen aufzugeben.

Ein Strafrechtsexperte erklärt, was dem Baukran-Kletterer drohen könnte. «Je nach ermittelter Gefahrenlage kommen diverse Straftatbestände in Betracht. Das Feuer legen auf dem Baukran kann als Brandstiftung oder jedenfalls als qualifizierte Variante der fahrlässigen Verursachung einer Feuersbrunst gewürdigt werden, wenn Menschen durch den Brand in Gefahr gebracht werden», sagt Strafrechtsanwalt David Gibor.