Brand an Zürcher Goldküste – «Feuer hat alles zerstört» – 18 Kinder verlieren ihren Kindergarten

In einem Kindergarten in Küsnacht brach in der Nacht auf Mittwoch ein Feuer aus. Der Sachschaden wird auf über 100’000 Franken geschätzt.

1 / 3 Ein Feuer hat in der Nacht auf Mittwoch einen Kindergarten in Küsnacht ZH zerstört. 20min/amu Kommende Woche werden die Kinder vorerst in einem stillgelegten Kindergarten unterkommen. 20min/amu Laut der Kantonspolizei Zürich ist die Brandursache noch unklar und wird untersucht. 20min/Marco Zangger

Darum gehts An der Zürcher Goldküste hat in der Nacht auf Mittwoch ein Feuer ein Haus zerstört.

Laut der Kantonspolizei Zürich beträgt der Sachschaden über 100’000 Franken.

Von Aussen sieht man nichts vom Brand. Im Inneren hat das Feuer aber ein Bild der Verwüstung hinterlassen. «Es ist sehr traurig. Der Kindergarten ist komplett zerstört worden und zurzeit nicht benutzbar», sagt Schulpräsident Klemens Empting. Vom Brand habe er bereits früh am Morgen erfahren. Die betroffenen 18 Kinder seien daraufhin vorübergehend auf zwei bestehende Kindergärten in der Schulanlage Dorf aufgeteilt worden. «Wir haben die Kinder an der Weinmanngasse in Empfang genommen und sind zusammen zum anderen Schulhaus gelaufen. Es ist alles gut und ruhig verlaufen», so Empting.

Kommende Woche werden die Kinder vorerst in einem stillgelegten Kindergarten unterkommen. «Dieser befindet sich jedoch in einem anderen Küsnachter Quartier», sagt Empting. Wo die betroffenen 18 Kinder langfristig unterkommen werden, sei noch unklar. «Gerne würden wir weiterhin den Kindergarten in dem Haus an der Weinmanngasse betreiben.» Da das betroffene Gebäude nicht im Besitz der Gemeinde ist, sei noch unklar, ob das möglich sein wird. Zu gegebener Zeit wolle man mit dem Besitzer zusammensitzen und eine Lösung finden, so Empting.

Sachschaden von über 100’000 Franken

Laut der Kantonspolizei Zürich ging kurz nach drei Uhr die Meldung ein, dass aus einem Gebäude in Küsnacht dichter Rauch dringen würde. Die sofort ausgerückten Löschkräfte konnten den Brand, der im Erdgeschoss der Liegenschaft ausgebrochen war, rasch löschen. Wie es in einer Mitteilung heisst, konnten die Mieter und Mieterinnen der Wohnung die Liegenschaft selbständig verlassen. Sie mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Der entstandene Brand- und Russ-Schaden im Kindergarten sowie in der darüber liegenden Wohnung wird auf über hunderttausend Franken geschätzt. Die Brandursache ist unklar und wird untersucht.