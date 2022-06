Thun BE : Feuer in E-Scooter-Shop – Polizei schnappt Brandstifter

Am späten Freitagabend hat es bei einem E-Scooter-Fachgeschäft in Thun gebrannt. Es entstand ein Sachschaden von über Hundertausend Franken. Das Feuer ist auf Brandstiftung zurückzuführen.

In der Nacht auf den 4. Juni 2022 brannte es im E-Roller-Laden Blues Dogs an der Schlossmattstrasse 17 in Thun.

Brandstiftung in Thun: Die Berner Polizei hat zwei Personen festgenommen, die am späten Freitagabend in Thun mutmasslich ein E-Scooter-Geschäft in Brand gesetzt haben. Ersten Erkenntnissen zufolge haben sie erst einen zum Verkauf bereitstehenden Elektroroller angezündet. Das entfachte Feuer griff anschliessend auf weitere herumstehende Fahrzeuge sowie das Gebäude über. Die Flammen wütetend schliesslich wie wild an der Thuner Schlossmattstrasse: An den mit Batterie betriebenden Fahrzeugen sowie dem Geschäftsgebäude entstand gleichwohl ein Sachschaden in der Höhe von mehr als Hunderttausend Franken. Dies, obwohl die Einsatzkräfte umgehend reagierten: Die um 22.50 Uhr alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer in der Nacht auf Samstag rasch unter Kontrolle bringen und den Brand schliesslich ganz löschen. Verletzte gab es beim Vorfall keine.