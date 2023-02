St. Gallen : Feuer in Mehrfamilienhaus fordert sechs Verletzte

In St. Gallen hat in der Nacht zum Freitag ein Mehrfamilienhaus gebrannt, die Brandursache wird derzeit untersucht.

Wie die St. Galler Kantonspolizei in einer Mitteilung schrieb, wurde am Donnerstagabend kurz vor Mitternacht ein Brand an der Linsenbühlstrasse 23 gemeldet. Zur Brandursache war zunächst nichts bekannt. Es entstand Sachschaden im Wert von über hunderttausend Franken.