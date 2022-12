Grossbrand in Einkaufszentrum in Moskauer Vorort ausgebrochen

Russland : Flammeninferno bei Moskau – ein Toter nach Grossbrand in Einkaufszentrum

Bei einem Grossbrand in einem Einkaufszentrum in einem Moskauer Vorort ist laut Medienberichten ein Mensch ums Leben gekommen. «Die Feuerwehr bekämpft einen Brand auf einer Fläche von 7000 Quadratmetern in der Moskauer Region», teilte das russische Notfallministerium am Freitag im Online-Netzwerk Telegram mit. Den Todesfall bestätigte es zunächst nicht.