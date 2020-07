Solothurn

Feuer zerstört Gebäudeanbau und zwei Autos

Der Brand brach am Freitagabend aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und ein Übergreifen der Flammen auf den Hauptbau verhinden.

Am Freitagabend ist in Solothurn ein Feuer ausgebrochen.

In Solothurn sind am Freitagabend der Holzanbau eines Hauses sowie zwei davor parkierte Autos aus unbekannten Gründen in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Haus verhindern.