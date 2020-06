Oberneunforn TG

Feuer zerstört Scheune und Lieferwagen komplett

Bei einem Brand einer Scheune entstand am Sonntag hoher Sachschaden. Neben der Scheune brannten auch ein Lieferwagen und ein Anhänger aus.

Kurz vor 11.45 Uhr gingen bei der Notrufzentrale des Kantons Thurgau gleich mehrere Meldungen über eine brennende Scheune in Oberneunforn ein. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Polizei stand die Scheune an der Waltalingerstrasse bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr rückte mit rund 40 Personen aus und brachte den Brand rasch unter Kontrolle, teilt die Kantonspolizei Thurgau mit.