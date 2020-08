Hinwil ZH

Feuer zerstört Wohnhaus – 2 Verletzte und hoher Sachschaden

Ein Mehrfamilienhaus in Hinwil ZH hat gebrannt. Alle Bewohner der Liegenschaft wurden evakuiert.

Alarm geht um 2.10 Uhr ein: An der Sonnenhofstrasse in Hinwil hats gebrannt. (6. August 2020)

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hinwil ZH ist in der Nacht auf Donnerstag hoher Sachschaden entstanden. Zwei Personen mussten ins Spital eingeliefert werden. Bei ihnen besteht Verdacht auf eine Rauchvergiftung.

Gegen 2.10 Uhr am Donnerstagmorgen ging bei der Kantonspolizei Zürich eine Brandmeldung ein. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einem Mehrfamilienhaus an der Sonnenhofstrasse in Hinwil Feuer ausgebrochen war, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.