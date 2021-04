In Degersheim, beim Grillplatz im Wald zwischen Wolfensberg und Hoffeld, fing am Montag ein Haufen mit Altholz Feuer und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. In Algetshausen, Hespel, geriet ebenfalls am Montag eine Scheiterbeige neben der Grillstelle in Brand. Das Feuer griff auf den Wald über und zog eine Schneise. Auch hier musste die Feuerwehr ausrücken, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt. An beiden Örtlichkeiten dürfte der starke Wind einen unkontrollierten Funkenflug verursacht haben. Passanten meldeten jeweils den Brand gegen 15 Uhr.