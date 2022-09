Clarence House : Feuert König Charles 100 Mitarbeitende?

Einziehen wird das Paar vorerst nicht in die königliche Residenz in London. Der Grund: Im Buckingham-Palast werden derzeit noch grössere Renovierungsarbeiten vorgenommen. Wann die 2020 begonnenen Bauarbeiten abgeschlossen sind, ist unklar.

Mit der Ernennung zum neuen britischen Monarchen wurde nicht nur der Verantwortungsbereich von König Charles III. grösser. Auch sein offizielles Büro trägt nun eine neue Adresse. Zwar bleiben der 73-Jährige und seine Ehefrau, Königsgemahlin Camilla, in ihrer langjährigen Residenz Clarence House – zumindest vorerst – wohnhaft, doch die Geschäfte des Königs und der 74-Jährigen verlagern sich in den Buckingham-Palast.

Und genau dieser Umstand lässt einige der Mitarbeitenden zittern, es könnten rund 100 Angestellte von dem Umzug betroffen sein. So etwa die Privatsekretärinnen und -sekretäre, das Kommunikations- und Finanzteam sowie die Haushälterinnen und Haushälter des Paares, die am Montag, 12. September, über die bevorstehenden Veränderungen per Brief informiert worden sein sollen, wie der «Guardian» berichtet. Vorab soll das Personal von Charles und Camilla allerdings gewarnt worden sein, dass dies passieren könnte.