Waldbrandgefahr: Feuerverbot im Kanton Zürich gilt auch am Nationalfeiertag

Seit dem 21. Juli gilt im Kanton Zürich ein Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe. Nicht in allen Gemeinden gilt jedoch ein Feuerwerksverbot. Eine Übersicht.

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und der grossen Waldbrandgefahr hat der Kanton Zürich am 21. Juli ein Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe ausgesprochen. Seither ist es im Wald und bis 50 Meter vom Waldrand entfernt verboten, Feuer zu entfachen sowie brennendes oder glühendes Material – etwa Zigaretten oder Zündhölzer – wegzuwerfen. Das Verbot gilt auch für befestigte, offizielle Feuerstellen, Feuerstellen in und um Waldhütten sowie für Holzkohlefeuer und -grills. Ausgenommen sind Gas- und Elektrogrills, sofern sie mit der nötigen Sorgfalt verwendet werden. Wie der Kanton Zürich ausführt, müssen sie kippsicher und auf feuerfestem Untergrund aufgestellt werden.

Für das Entzünden von Feuerwerk – etwa Raketen oder Vulkane – und das Entfachen von Brauchtumsfeuern muss ein Mindestabstand von 200 Metern zum Waldrand eingehalten werden – auch am Nationalfeiertag. Das Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe werde erst nach ergiebigen, flächendeckenden Niederschlägen wieder aufgehoben, schreibt der Kanton in einer Mitteilung am Mittwoch. Zudem können die Gemeinden das Feuerverbot auf das ganze Gemeindegebiet ausdehnen.

Einzelne Gemeinden gehen weiter

Weil der Kanton nur für die Wälder und die Flächen in der Nähe von Wäldern zuständig ist, beschliesst jede Zürcher Gemeinde selbst, ob sie das Feuerverbot ausweitet oder nicht. Einzelne Gemeinden haben dieses Recht bereits wahrgenommen und die Vorgaben verschärft: So gilt etwa in den Gemeinden Stallikon, Niederhasli und Volken ein absolutes Feuerverbot. Neftenbach, Pfungen und Dättlikon haben ein solches am Montag beschlossen. Und auch die Städte Uster und Opfikon haben ein generelles Feuer- und Feuerwerksverbot ausgesprochen. In den betroffenen Gemeinden darf auch in Gärten, auf Balkonen und öffentlichen Grillplätzen kein Feuer mehr entzündet werden.

Die Stadt Zürich sieht von einem allgemeinen Feuerwerksverbot derzeit noch ab. Wie es aus der Sicherheitsdirektion heisst, könne sich die Lage je nach Wettersituation aber ändern.