Basel: Feuerverbot in Wald und Waldrandnähe – 1.-August-Feuerwerk in Gefahr?

Ab Dienstag darf in den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt kein Feuer mehr im Wald oder in Waldesnähe entfacht werden.

Die Waldbrandgefahr in den beiden Basel ist aktuell gross (neu Waldbrandgefahrenstufe vier), weil es in den vergangenen Wochen wenig bis keine ergiebigen Niederschläge gegeben hat. Wie die beiden Kantone schreiben, seien die Wasserstände wie in den Vorjahren um diese Zeit in Bächen und Flüssen tief und die Böden im Wald sowie auf den Feldern sehr trocken. Beide Basel haben darum ab morgen, Dienstag, ein absolutes Feuerverbot im Wald und an Waldrändern erlassen.