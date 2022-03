Ostschweiz – Feuerverbote wegen Trockenheit ausgesprochen

In Talgebieten des Kantons St. Gallen, in denen der Föhn durchzieht, wie im Sarganserland, im Walenseegebiet oder im Werdenberg wurde ab 14. März die Waldbrandgefahr auf die Stufe drei angehoben. Diese Stufe besagt, dass eine «erhebliche Waldbrandgefahr» besteht. Im Rest des Kantons bleibt sie weiterhin auf der zweiten Gefahrenstufe, also «mässige Waldbrandgefahr».

Wo akute Waldbrandgefahr der Stufe 3 herrscht, wurde bereits ein Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe ausgesprochen, wie der «Sarganserländer» berichtet. Es wird generell im Umgang mit Feuer und Rauchwaren um Vorsicht gebeten. Der Föhn und gerade auch die Wetterlage, welche Saharastaub aus dem Süden in die Ostschweiz bläst, lassen den Boden stetig austrocknen. Derzeit sind keine grösseren Niederschläge in Aussicht. Dennoch: «Kantonal gesehen besteht noch keine akute Waldbrandgefahr», teilt das St. Galler Volkswirtschaftsdepartement auf Anfrage schriftlich mit.

Graubünden mit akuter Waldbrandgefahr

In Graubünden herrscht eine weitaus grössere Waldbrandgefahr. In den Regionen: San Bernandino, Moesano, Bergell und Puschlav gilt die Gefahrenstufe vier, sie steht für grosses Risiko. Der Boden ist in vielen Waldgebieten mit vermodertem, trockenem Laub übersät. Das lässt die Brandgefahr ebenso erheblich ansteigen. Im Veltlin, gleich an der Grenze zu Südbünden, brennt seit Freitag der Wald, wie SRF Regionaljournal am Mittwochmorgen berichtet. Die Feuerwehrleute in Italien werden von Bündner Kollegen unterstützt. Dazu werden auch Helikopter der Armee eingesetzt. Es soll verhindert werden, dass der Waldbrand den Schutzwald in Graubünden erreicht.