Olten: Feuerwehr befreit schwer verletzte Frau, die von Baum getroffen wurde

In Olten ist am Donnerstagmittag ein Baum am Salzhüsliweg umgestürzt. Dabei wurde unglücklicherweise eine Frau getroffen, die sich am Aareufer aufhielt, wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Mitteliung schreibt. «Die Frau sass an der Aare, als plötzlich ein grosser Ast eines Baumes runterfiel und die Frau traf», erzählt auch ein News-Scout gegenüber 20 Minuten. «Die Feuerwehr musste die Frau befreien, auch die Polizei und die Sanität sind vor Ort.»