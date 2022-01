Maryland USA – Feuerwehr befreit in Kamin steckengebliebenen Einbrecher

In der Wand über dem Kamin eines Hauses in Maryland in den USA klafft seit Samstag ein riesiges Loch. Dafür verantwortlich sind unter anderem rund ein Dutzend Feuerwehrleute. Wie die «New York Post» schreibt, wollte ein Einbrecher in ein Einfamilienhaus einsteigen, was ihm nur halbwegs gelang.