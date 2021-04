Düsseldorf (DE) : Feuerwehr befreit Zwölfjährige aus Packstation

Ein Mädchen hat sich in Düsseldorf in einer Packstation eingeschlossen. Es musste gerettet werden. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Kind in die Packstation-Falle gerät.

In einer solchen Packstation war das Mädchen gefangen. (Symbolbild) Reuters

Darum gehts Eine Zwölfjährige schloss sich versehentlich in eine Packstation ein.

Sie hatte dabei Glück im Unglück.

Die Feuerwehr konnte das Mädchen befreien.

Eine Zwölfjährige ist von der Düsseldorfer Feuerwehr am Sonntagabend aus einer Packstation befreit worden. Wie die Retter mitteilten, schloss sich das Mädchen im Beisein von Freundinnen versehentlich selbst ein und konnte sich nicht mehr befreien. Die Freundinnen riefen umgehend die Feuerwehr und ihre Eltern zu Hilfe.

Die Feuerwehr konnte das unverletzte Mädchen mit technischem Gerät rasch befreien. Es wurde anschliessend vom Rettungsdienst untersucht und konnte mit seinen Eltern nach Hause gehen. Warum die Klappe der Packstation offenstand, war unklar.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Kind sich versehentlich in eine automatische Packstation einschliesst. Im März sind in Dortmund zwei Jungs in die engen Boxen geklettert und mussten befreit werden.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!