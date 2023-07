Feuerwehr bekämpft Waldbrand in Dubrovnik «mit übermenschlicher Kraft»

In der Nähe der Küstenstadt Dubrovnik brach am 23. Juli 2023 ein Waldbrand aus. Zwei Tage später war das Feuer unter Kontrolle.

Die rund um das Mittelmeer wütenden Waldbrände haben auch Kroatien erreicht: Rund 130 Feuerwehrleute kämpften am Mittwoch gegen einen Waldbrand in der Nähe der bei Touristen beliebten Küstenstadt Dubrovnik. Dabei seien auch Löschflugzeuge im Einsatz, teilte die Feuerwehr mit. Das am Montag ausgebrochene Feuer sei bis auf etwa zwölf Kilometer an die historische Innenstadt Dubrovniks herangekommen.