Hünenberg ZG: Feuerwehr bleibt bei Entenrettung im Lift stecken, weil sie zu schwer ist

1 / 3 Diese Entenküken wurden von der Feuerwehr in Hünenberg ZG von einem Dach geborgen. Feuerwehr Hünenberg ZG Die Feuerwehrleute mussten selber aber zuerst aus dem Lift geborgen werden, in dem sie steckengeblieben sind. Sie haben ihre Lektion gelernt, sagen sie. Feuerwehr Hünenberg ZG Die Feuerwehr wurde aufgeboten, weil die Bergung der Entenfamilie zusätzliche Sicherung erforderte. Feuerwehr Hünenberg ZG

Darum gehts

In Hünenberg im Kanton Zug rückte die Feuerwehr aus, um eine Entenfamilie von einem Dach im Bösch-Areal zu retten. Der bereits aufgebotene Wildhüter hatte sie um Hilfe gebeten. Bei dem Einsatz am Donnerstag wurden die Feuerwehrleute von Rettenden zu Geretteten, wie auf der Seite der Feuerwehr nachzulesen ist. Sie blieben auf ihrem Weg zum Dach im Lift stecken und mussten selber geborgen werden. Sie schweigen den Vorfall aber nicht tot und tun so, als wäre es nie passiert. Stattdessen nehmen sie ihn zum Anlass, die Bevölkerung vor der Benutzung von Liften im Brandfall zu warnen. Sie selber hätten ihre Lektion gelernt.

Die Feuerwehr wollte am Dach zusätzliche Sicherungsarbeiten für die Bergung der Entenküken bereitstellen. Als die Feuerwehrleute in den Lift stiegen, um zum Dach zu kommen, sagte dieser nein. Weil sie mit ihrer Ausrüstung mehr als eine Durchschnittsperson wiegen, errechnete der Lift fälschlicherweise, dass zu viele Personen in der Kabine sind und blockierte sie zwischen zwei Stockwerken, heisst es im Bericht.

Enten und Feuerwehr gerettet

Der später eingetroffene Kommandant holte seine Leute aus der misslichen Lage und die Entenrettung konnte fortgesetzt werden. Der Wildhüter konnte dann, korrekt von der Feuerwehr gesichert, die Entenfamilie vom Rand des Dachs bergen, um sie umzusiedeln.