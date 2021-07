Ostschweiz - Feuerwehr erlebt turbulente Stunden

In der Ostschweiz hagelte es am Samstagabend nicht nur stark, es kam auch zu mehreren Blitzen. Nirgends in der Schweiz gab es mehr als in den Kantonen St. Gallen und Thurgau. Auch die beiden Appenzell sind unter den acht am stärksten betroffenen Kantonen. In St. Gallen führte wohl ein Blitzschlag gar zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Von grossen Schäden durch Niederschläge sei der Kanton aber verschont geblieben, meint Pascal Helg, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen. Er sagt: «Die Feuerwehr hatte rund ein Dutzend Einsätze. Meistens riefen Personen an, weil sie Wasser im Keller hatten.» Extrem viel sei es aber jeweils nicht gewesen, so Helg.