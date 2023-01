Eggersriet SG: Wohnhaus steht in Vollbrand

In Eggersriet ist am Freitagabend ein Haus komplett abgebrannt.

In Eggersriet ist ein Wohnhaus in Vollbrand gestanden. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, habe ein Passant am Freitag kurz vor 18.45 Uhr der Kantonalen Notrufzentrale gemeldet, dass aus einem Haus Flammen zu sehen seien. Die örtliche Feuerwehr rückte mit rund 70 Angehörigen und einigen Fahrzeugen aus.



Die ersten am Brandort im Weiler Spitze eintreffenden Mitarbeitenden der Kantonspolizei St. Gallen sowie Feuerwehrangehörige hätten festgestellt, dass sowohl das Wohnhaus als auch die angebaute Remise in Vollbrand gestanden hätten. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr sei das Haus bis auf die Grundmauern niedergebrannt.