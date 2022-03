«Wird immer schlimmer» : Feuerwehr kämpft mit Helikoptern gegen Waldbrand in Meiringen

Im Wald in Meiringen BE ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr steht mit Löschhelikoptern im Einsatz.

In Meiringen ist am Sonntagnachmittag ein Waldbrand ausgebrochen. 20min/News-Scout

In Meiringen BE im Berner Oberland ist am Sonntagnachmittag ein Waldbrand ausgebrochen. Bilder und Videos von News-Scouts zeigen dicken Rauch über dem Wald. Laut einer Leserin, die bei ihren Eltern zu Besuch in Meiringen ist, stehen zwei Löschhelikopter im Einsatz. «Das Feuer breitet sich waldaufwärts aus, es wird immer schlimmer», sagt sie.

Die Berner Kantonspolizei bestätigte auf Anfrage, dass bei Meiringen ein Feuer ausgebrochen sei. Die Feuerwehr sei daran, dieses einzudämmen. Nach aktuellem Kenntnisstand gebe es keine Verletzten.

