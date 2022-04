PR-Aktion statt Ernstfall : Feuerwehr-Kommandant kassiert Busse wegen illegaler Blaulichtfahrt

Im Rahmen einer Solidaritätsaktion fuhren Andreas Fähndrich und seine Feuerwehrleute mit Blaulicht und Sirene durch Konolfingen. Nun wurde der Kommandant verurteilt.

Heute sei die Konofire in einer guten Verfassung und erfülle sämtliche Anforderungen, sagt Fähndrich.

Dafür wurde Kommandant Andreas Fähndrich nun per Strafbefehl zu einer Busse verurteilt.

Die Feuerwehr Konolfingen (Konofire) rückte am Freitag den 3. Dezember mit einem Grossaufgebot aus : Mehr als zehn Fahrzeuge brausten mit Blaulicht und Wechselklanghorn durch das Dorf. Auch benachbarte Feuerwehren fuhren mit. Beim Einsatz handelte es sich allerdings nicht um einen Ernstfall, sondern um eine PR-Aktion.

«Wir haben eine sehr gut aufgestellte Mannschaft»

Die Konofire geriet letztes Jahr immer wieder in die Schlagzeilen. Zwischen Andreas Fähndrich, der im Juni 2021 den Posten des Kommandanten übernahm, und einem Teil des Korps kam es zu Differenzen. Nachdem der Gemeindepräsident den Feuerwehrleuten Mobbing vorgeworfen hatte, quittierten bis November deren 27 ihren Dienst. Im Dorf war die Sorge um die Sicherheit nach so vielen Abgängen gross. Mit der Blaulichtfahrt am 3. Dezember wollte Fähndrich die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr demonstrieren.