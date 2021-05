Basel-Land - Feuerwehr löscht Karton-Brand bei Coop-Tankstelle in Therwil  

Neben einer Tankstelle ging in Therwil BL ein Stapel Karton in Flammen auf.

In der Nacht auf Sonntag, kurz nach 00.30 Uhr, brach vor einer Denner-Filiale in Therwil BL ein Brand aus. Gleich neben einer Coop- Tankstelle ging ein Stapel Karton in Flammen auf. «Ein Passant alarmierte die Polizei und diese dann die Feuerwehr», sagt ein Mediensprecher der Kantonspolizei Basel-Land. «Beim Eintreffen der Ereignisdienste am Brandort, befand sich ein Stapel Kartonabfälle bereits im Vollbrand», heisst es in einer Mitteilung.