Rafz ZH

Feuerwehr muss 1.-August-Feuer schon im Juli löschen

Auf dem Gnal in der Gemeinde Rafz ZH sollte, wie jedes Jahr, ein Feuer zur Bundesfeier entzündet werden. Dieses Jahr brannte es jedoch ein Tag zu früh.

Auf dem Gnal in der Gemeinde Rafz ZH kam es am Freitagmorgen zu einem Brandfall. Der Feuerwehr wurde gegen 7 Uhr ein Buschfeuer in dem Gebiet gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie jedoch das vorbeitete 1.-August-Feuer in Flammen auf, wie es seitens der Feuerwehr Rafz-Wil auf Anfrage von 20 Minuten heisst.