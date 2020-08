Brand in Steg ZH : Feuerwehr muss 2,5 km lange Wasserleitung legen

Ein Bauernhaus im Tösstal ist am Mittwoch in Brand geraten. Es entstand ein hoher Sachschaden.

In Steg im Tösstal ist am Mittwochnachmittag ein Bauernhaus in Brand geraten. Für die Feuerwehr war der brennende Hof auf der Grossegg ein schwieriger Fall. Der Weg zum Bauernhof war für die Einsatzkräfte ungewöhnlich lang, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Zudem habe eine rund 2,5 Kilometer lange Wasserleitung gelegt werden müssen.