Zürich-Enge : Feuerwehr muss Brand mit Zangenangriff bekämpfen

Ein Innenhof in Zürich-Enge brannte in der Nacht auf Donnerstag lichterloh. Die Platzverhältnisse zum Löschen waren eng.

In der Nacht auf Donnerstag hat die Feuerwehr einen Brand im Innenhof eines Wohnhauses im Stadtquartier Zürich-Enge gelöscht. Der Notruf ist kurz nach 1 Uhr am Donnerstag in der Einsatzleitzentrale eingegangen, teilte Schutz und Rettung Zürich am Donnerstag mit. Als die Rettungskräfte kurze Zeit später am Brandort eintrafen, brannte der Innenhof bereits lichterloh.