Kuriose Brandursache – Feuerwehr muss wegen brennender Gitarre und Kaffeekanne ausrücken

In einer Mehrfamilienhauswohnung an der Industriestrasse in St. Margrethen SG fing am Sonntag, zwischen 15 Uhr und 15.15 Uhr, eine Gitarre, welche an der Wand hing, Feuer . Grund dafür waren brennende Kerzen , die unterhalb der Gitarre platziert waren. Da die Bewohner der Wohnung nicht zu Hause waren, verschafften sich Nachbarn, die den Rauch bemerkt hatten, mit einem vorhandenen Zweitschlüssel Zugang zur Wohnung.

Espressokanne auf der Herdplatte

Ebenfalls am Sonntag um die selbe Zeit, hatte sich in einer Wohnung an der Schulstrasse in Rapperswil-Jona SG Rauch gebildet. Auch in diesem Fall reagierten die Nachbarn sofort und informierten die Kantonale Notrufzentrale des Kantons St. Gallen. Die anwesenden Anwohnerinnen und Anwohner des Mehrfamilienhauses wurden sicherheitshalber ins Freie gebracht. Da in der betroffenen Wohnung niemand zu Hause war, konnte die Feuerwehr via Balkon zum Brandherd gelangen.