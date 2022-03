Feuerwehr muss im Kanton St. Gallen Wiesenbrände löschen

In Gommiswald SG sowie in Oberriet SG brach am Mittwochnachmittag Feuer aus. In den beiden Gemeinden kam es zu Bränden von zwei Wiesen. Am Rheinufer in Oberriet brannte eine Fläche von rund 800 Quadratmetern ab. In Kaltbrunn fing gemäss einer Meldung der Kantonspolizei St. Gallen eine eher kleinere Fläche Feuer.