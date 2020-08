Auenstein AG Feuerwehr musste Frau und Kind aus Porsche befreien

Bei einem Selbstunfall in Auenstein AG wurden am Freitagabend eine 47-jährige Autolenkerin und ihr Kind verletzt. Vom Porsche blieb nicht mehr viel übrig.

In der Aargauer Gemeinde Auenstein geriet am Freitagabend eine 47-jährige Porschelenkerin in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer leicht erhöhten Mauer. Die Fahrerin wurde beim Aufprall in ihrem Porsche eingeklemmt und musste mit Hilfe der Feuerwehr aus ihrem Auto herausgeschnitten werden, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte.