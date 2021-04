Sie rückte mit einem Tanklöschfahrzeug auf den Zugerberg aus. Dieses konnte recht nahe an den Einsatzort fahren.

Am Mittwoch kam es auf dem Zugerberg zu einem Mottbrand in einem Wald.

Am Mittwoch musste die Freiwillige Feuerwehr Stadt Zug FFZ auf den Zugerberg ausrücken. Grund: Dort gab es in einem Wald einen Mottbrand, eine Passantin hatte diesen entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Zuerst habe man den genauen Standort des Feuers suchen müssen, sagte Kommandant Daniel Jauch auf Anfrage. Dann konnte die FFZ das Feuer mit einem Schnellangriff bekämpfen und löschen.

Von einem Schnellangriff spricht man, wenn die Einsatzkräfte einen vorbereiteten Schlauch auf dem Tanklöschfahrzeug nur noch ausrollen können, um damit bis zum Einsatzort zu gelangen; also nicht zuerst eine Leitung aufbauen müssen, weil der Einsatzort zu weit weg vom Fahrzeug ist. Beim Einsatz auf dem Zugerberg konnte das Tanklöschfahrzeug auf einem Weg nahe genug heranfahren, damit ein solcher Schnellangriff möglich wurde. «Wäre der Brand in unwegsameren Gelände auf dem Zugerberg ausgebrochen, dann hätten wir zuerst eine Leitung dorthin aufbauen müssen», so Jauch.