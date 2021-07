Brand in Stadt Bern - Feuerwehr rettet Bewohner mittels Drehleiter vor Flammen und Rauch

Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr wegen eines Wohnungsbrandes in die Stauffacherstrasse in Bern gerufen.

Wegen eines Wohnungsbrandes in der Stauffacherstrasse in Bern mussten die Einsatzkräfte von Schutz und Rettung Bern am Montagmorgen um vier Uhr Früh ausrücken. An der Einsatzstelle warteten bereits Bewohnerinnen und Bewohner vor Rauchschwaden auf ihren Balkonen auf Rettung. Sie konnten durch eine Autodrehleiter der Berufsfeuerwehr Bern in Sicherheit gebracht werden. Verletzte gab es keine, 22 Personen mussten aber auf eine Rauchgasvergiftung untersucht werden.