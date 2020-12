Cham ZG : Feuerwehr rettet drei Katzen aus brennender Wohnung

Ein Mädchen und drei Katzen sind an ihrem Wohnort in Cham ZG von einem Feuer überrascht worden. Sie blieben zum Glück unverletzt.

Der Brand ist in der Küche einer Wohnung in Cham ausgebrochen.

In Cham ZG ist am Mittwochabend in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Ein Mädchen war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs zu Hause. Sie konnte sich unverletzt retten.