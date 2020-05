Aktualisiert 04.05.2020 12:16

Feuerwehr rettet gefangenen Biber aus Wasserloch

Die Feuerwehr konnte am Sonntag in St. Gallen einen Biber aus einem Wasserloch retten. Das Tier ist nun wieder gesund zurück in die Freiheit.

von Gamze Ibis

Darum gehts Ein Biber war in St. Gallen nahe der Sitter in einem Wasserloch gefangen.

Die Feuerwehr konnte das Tier unverletzt retten.

«Der ins Loch gefallene Biber wurde von einem Passanten entdeckt», sagt Matthias Rutzer, Kommunikationsverantwortlicher Feuerwehr und Zivilschutz St. Gallen. Am Sonntagnachmittag meldete der Spaziergänger das Tier, das nahe der Sitter in St. Gallen in einem Wasserloch gefangen war.

Die ausgerückten Einsatzkräfte haben das Tier mit einem Fangstock rasch aus seiner misslichen Lage befreien können. Der Biber habe die Rettung gut überstanden und sei danach gesund und munter zurück in die Freiheit entlassen worden.

