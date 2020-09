vor 1h

Für Katzen kam jede hilfe zu spät : Feuerwehr rettet schwer verletzte Seniorin aus brennender Wohnung

Am Mittwoch brannte in Grenchen SO eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr konnte eine schwer verletzte Frau aus der brennenden Wohnung retten. Die beiden Katzen der Seniorin kamen im Feuer ums Leben.

Grenchen, 3. September: Die Feuerwehr rettete eine Seniorin aus ihrer brennenden Wohnung. Ihre beiden Katzen kamen jedoch ums Leben. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht bekannt und wird derzeit untersucht.

Die Feuerwehr wurde in der Nacht auf Donnerstag zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Grenchen gerufen. Eine Nachbarin hatte Rauch festgestellt und daraufhin den Notruf alarmiert. Im Innern der Wohnung fand die Feuerwehr eine schwer verletzte Seniorin. Sie wurde mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Für die beiden Katzen der Frau kam hingegen jede Hilfe zu spät: Sie verstarben in der Wohnung. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden vorsorglich evakuiert. Die Wohnung wurde durch das Feuer stark beschädigt. Die Ursache für den Brand wird derzeit untersucht.