Bévilard BE: Trächtige Kuh fällt in Jauchegrube

Am Freitag musste die Berufsfeuerwehr der Stadt Biel in den Berner Jura ausrücken. In Bévilard war eine Kuh in eine Jauchegrube gefallen. Einem Feuerwehrmann in Schutzkleidung und Atemausrüstung gelang es, ihr ein Tierhebenetz umzuschnallen. Damit konnte die Feuerwehr das verirrte Tier schliesslich aus seiner misslichen Lage befreien, wie Biennafire auf den sozialen Medien mitteilt.