Am Montagmorgen gegen 9 Uhr ging bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung eine Meldung ein, dass eine Scheune an der Dorfstrasse in Urdorf ZH in Flammen steht. Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, stand beim Eintreffen der Feuerwehrleute und der Polizei der Hausanbau in Vollbrand.