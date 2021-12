Unwetter bei Leuggelbach GL – Feuerwehr steht seit dem Abend im Dauereinsatz

Derzeit sei die Feuerwehr damit beschäftigt, die Strasse zu räumen, um zu den Häusern zu kommen, deren Keller überflutet wurden. «Doch die Dunkelheit erschwert die Arbeiten», so der Einsatzleiter weiter. Die Bewohner sollten zu Hause bleiben und sich nicht in Gefahr bringen.

In den letzten 24 Stunden hat es in der gesamten Alpenregion viel geregnet, am meisten hat es das Walis mit 53mm erwischt. Doch auch im Kanton Glarus wurden laut SRF Meteo bis zu 36mm Niederschlag gemessen. Ungewöhnlich sei ein solcher Einsatz nicht für die Region. Alle zwei Jahre käme es zu ähnlichen, wenn auch nicht zu so intensiven Situationen. Der Sachschaden dürfte dieses Mal sicherlich hoch werden, meint Speich zu BRK News.

Der Regen und Schnee in den letzten Stunden hat auch Auswirkungen auf die Lawinensituation. Das Schweizer Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) warnt in seinem jüngsten Bulletin vor einer grossen Lawinengefahr. In den Bergen wurde die Gefahrenstufe 4 (von 5) auf mehr Gebiete ausgeweitet. Stufe 4 bedeutet, dass an allen Expositionen in allen Höhenlagen eine grosse Lawinengefahr bestehe, auch Erdrutsche können möglich sein.