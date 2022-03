Oppligen BE – Feuerwehr verhindert Brand an Tankstelle – vier Verletzte in Wohnhaus

In Oppligen stand ein Wohnhaus in Brand.

An das Gebäude grenzt eine Tankstelle an – das Übergreifen des Brandes konnten die Feuerwehren aber verhindern.

An der Bernstrasse in Oppligen brannte am Mittwoch ein Wohngebäude.

Am Mittwochabend hat es in Oppligen BE an der Bernstrasse in einem Wohngebäude gebrannt. Kurz nach 23.35 Uhr ging ein entsprechender Notruf bei der Kantonspolizei ein. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort starken Rauch im Gebäude fest. Die ausgerückten Feuerwehren aus Oberdiessbach und Thun konnten den Brand im Erdgeschoss unter Kontrolle bringen.