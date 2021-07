Verursacher noch unbekannt : Feuerwehr verhindert massive Gewässerverschmutzung in Zugersee

Mehrere Ölsperren waren nötig, damit eine noch unbekannte Substanz nicht von der Lorze in den Zugersee gelangte. Ein Fischsterben konnte nicht beobachtet werden.

Am Dienstagabend ist eine grosse Menge einer noch unbekannten Substanz in Zug in die Lorze ausgelaufen. Als Sofortmassnahme wurden durch die freiwillige Feuerwehr Zug bei der Einmündung der Lorze in den Zugersee sowie bei der Einmündung des Göblikanals in die Lorze mehrere Ölsperren errichtet.