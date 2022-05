Grosseinsatz in Aesch BL: «Feuerwehr versucht, etwas zu bergen»

In Aesch BL waren am Sonntagnachmittag zahlreiche Rettungskräfte und die Polizei im Einsatz. Ein News-Scout beobachtete die Situation. Ihm fiel auf, dass die Feuerwehr mit ihrem Leiterfahrzeug versuchte, von der Brücke herunter an den Fluss darunter, die Birs, heranzukommen. «Die Feuerwehr versucht, in der Birs etwas zu bergen», schreibt er.