Nidau BE - Feuerwehrauto kracht in Wagen – junge Frau mit Heli ins Spital geflogen

Schwerer Unfall in Nidau BE: Ein Feuerwehrauto und ein Auto kollidierten an einer Kreuzung. Die junge Lenkerin des Wagens wurde in der Folge schwer verletzt.

An einer Kreuzung in Nidau BE ereignete sich am Freitagabend ein schwerer Verkehrsunfall.

Schwerer Verkehrsunfall in Nidau BE: Kurz nach 15.25 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern ein Notruf ein, dass es am Guido-Müller-Platz zu einem Unfall zwischen einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr und einem Auto gekommen sei. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die Autolenkerin von der Hauptstrasse kommend in Richtung Salzhausstrasse, während das Löschfahrzeug mit eingeschalteten Warnsignalen auf der Bernstrasse in Richtung Autobahn über den Guido-Müller-Platz fuhr.